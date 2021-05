Covid: in Lombardia riprendono vaccinazioni per insegnanti e personale scolastico (2) (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) - Il personale scolastico che deve fare la prima dose ma non è in 'whitelist', invece, dovrà chiedere la registrazione tramite il pulsante 'richiedi abilitazione' e completare i dati che verranno richiesti. Per questa platea occorrerà anche compilare e allegare l'autocertificazione, al momento della prenotazione con cui si dichiara di appartenere alla categoria 'personale scolastico'. Il format di autocertificazione è disponibile direttamente sul portale di prenotazione. In questo caso, entro 48 ore al massimo si potrà accedere alla prenotazione dell'appuntamento per il vaccino. Il personale scolastico che deve ancora ricevere la seconda dose, invece, non deve accedere al portale, perché sta già ricevendo sms di comunicazione dell'appuntamento per la seconda dose. Gli invii ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) - Ilche deve fare la prima dose ma non è in 'whitelist', invece, dovrà chiedere la registrazione tramite il pulsante 'richiedi abilitazione' e completare i dati che verranno richiesti. Per questa platea occorrerà anche compilare e allegare l'autocertificazione, al momento della prenotazione con cui si dichiara di appartenere alla categoria ''. Il format di autocertificazione è disponibile direttamente sul portale di prenotazione. In questo caso, entro 48 ore al massimo si potrà accedere alla prenotazione dell'appuntamento per il vaccino. Ilche deve ancora ricevere la seconda dose, invece, non deve accedere al portale, perché sta già ricevendo sms di comunicazione dell'appuntamento per la seconda dose. Gli invii ...

