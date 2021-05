**Covid: in Lombardia 13 morti e 1.396 positivi** (Di giovedì 13 maggio 2021) Milano, 13 mag. (Adnkronos) – In Lombardia da ieri si registrano 13 decessi e 1.396 nuovi casi di Covid19, su 49.484 tamponi processati, con un tasso di positività che si attesta a circa il 2,8%. I guariti e i dimessi dagli ospedali sono 1.710 nelle ultime 24 ore: i nuovi dati portano il totale degli attualmente positivi nella Regione a 39.544 (-327). L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 maggio 2021) Milano, 13 mag. (Adnkronos) – Inda ieri si registrano 13 decessi e 1.396 nuovi casi di Covid19, su 49.484 tamponi processati, con un tasso di positività che si attesta a circa il 2,8%. I guariti e i dimessi dagli ospedali sono 1.710 nelle ultime 24 ore: i nuovi dati portano il totale degli attualmente positivi nella Regione a 39.544 (-327). L'articolo CalcioWeb.

