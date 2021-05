Covid, il primo studio italiano promuove (a pieni voti) i vaccini: 95% di efficacia | Azzerati i casi gravi (Di giovedì 13 maggio 2021) Il primo studio italiano sull'efficacia dei vaccini conferma che 'tutti e tre (Pfizer, AstraZeneca e Moderna, ndr ) sono efficaci'. La ricerca è stata condotta su 37mila persone che hanno ricevuto il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 maggio 2021) Ilsull'deiconferma che 'tutti e tre (Pfizer, AstraZeneca e Moderna, ndr ) sono efficaci'. La ricerca è stata condotta su 37mila persone che hanno ricevuto il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Partirà alla metà di maggio l'arruolamento per il primo studio sull'uomo sull'efficacia di uno spray nasale nel tra… - RegioneER : #Vaccino anti #Covid, da domani 13 maggio via alle #prenotazioni per i 50-54enni: possibile anche online. Candidatu… - LaStampa : Covid, report Gimbe: “Calano casi, ricoveri e decessi ma la copertura vaccinale degli over 60 è insufficiente” - ChiaraCh : RT @rainiero43: E in Italia? Il Primo Ministro norvegese Erna Solberg ha annunciato il ritiro definitivo del vaccino Covid AstraZeneca e l… - Cinquantenni : #Covid, primo studio sull'effetto dei #vaccini in #Italia: i dati -