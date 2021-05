Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di giovedì 13 maggio 2021) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 13 maggio, che sale di 8.085 casi e 201 morti. Coronavirus, bilancio del 13 maggio: 8.085 nuovi casi e 201 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 13 maggio 2021) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 13 maggio, che sale di 8.085 casi e 201 morti. Coronavirus, bilancio del 13 maggio: 8.085 nuovi casi e 201 morti in più su Notizie.it.

Advertising

Corriere : Vaccini, il nuovo piano: dosi a insegnanti e 50enni e richiamo a 42 giorni per «salvare» le vacanze - katia_biondi : RT @vitaepensiero: Da oggi in libreria il nuovo fascicolo della rivista Vita e Pensiero. Molti i temi: si parla di industria culturale e co… - worldcapitalre : Cosa resterà dello smart working ?? dopo che avremo sconfitto il virus? Leggi il nostro nuovo l'articolo per scopr… - RapportoCoop : Indipendenza e un nuovo inizio per le #mamme italiane senza dimenticare il ruolo centrale che riservano alla famigl… - _marameo_ : RT @mondo_economico: Si è scatenata la ricerca al sostituto dell'#IndiceRt. Torna in auge l’Rt ospedalizzazioni, che produce risultati comp… -