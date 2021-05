Advertising

anteprima24 : ** COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia ** - ilTorineseNews : Il bollettino Covid di giovedì 13 maggio - lifestyleblogit : Covid Sardegna, oggi 72 contagi e un morto: bollettino 13 maggio - - lifestyleblogit : Covid Emilia Romagna, oggi 618 contagi e 18 morti: bollettino 13 maggio - - lifestyleblogit : Covid Campania, oggi 1.100 contagi e 24 morti: bollettino 13 maggio - -

Ultime Notizie dalla rete : COVID bollettino

Adnkronos

Questo ildi oggi: Positivi del giorno: 1.110 (*) di cui Asintomatici: 723 (*) ... 3.160 (***) Posti letto di degenza occupati: 1.285 *** Posti lettoe Offerta privata Comments ...Tempo di Lettura: 1 minuto SALERNO . Continua la campagna vaccinale in tutta la provincia di Salerno. L'azienda sanitaria locale informa i cittadini che, nei centri predisposti, l'attività di ...Covid in Campania, calo ulterioredel tasso l'incidenza al 5,93%, scendono anche i ricovero ordinari e nelle terapie intensive: i dati ...Bollettino Epidemiologico Regione Basilicata del 13 maggio: 1.214 tamponi processati, 91 i positivi, 215 guariti e 2 decessi (Pisticci e Rionero in Vulture) ...