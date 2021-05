Covid e turismo, che estate sarà? (Di giovedì 13 maggio 2021) Il piano vaccinale procede nel nostro Paese a ritmi piuttosto sostenuti e complice la bella stagione sono sempre di più gli italiani che – provati dai duri mesi di restrizioni – scalpitano per tornare se non proprio alla normalità a qualcosa che perlomeno ci assomigli vagamente. Con l’entrata in vigore dell’ultimo DPCM, e l’introduzione del Certificato Verde per i vaccinati, la discussione sulla prossima stagione estiva è entrata nel vivo. Mentre prendono il via le prime prenotazioni, gli italiani fanno i conti con timori e paure: il contagio, certo, ma anche la possibilità di perdere soldi a causa di rimandi o cancellazioni per eventuali nuove restrizioni. E’ quanto emerge da un sondaggio di Tramundi, – tour operator digitale che offre esperienze local-to-be in Italia e nel mondo – che ha cercato di capire quali fossero i timori più diffusi. Il sondaggio, condotto su 1000 ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 13 maggio 2021) Il piano vaccinale procede nel nostro Paese a ritmi piuttosto sostenuti e complice la bella stagione sono sempre di più gli italiani che – provati dai duri mesi di restrizioni – scalpitano per tornare se non proprio alla normalità a qualcosa che perlomeno ci assomigli vagamente. Con l’entrata in vigore dell’ultimo DPCM, e l’introduzione del Certificato Verde per i vaccinati, la discussione sulla prossima stagione estiva è entrata nel vivo. Mentre prendono il via le prime prenotazioni, gli italiani fanno i conti con timori e paure: il contagio, certo, ma anche la possibilità di perdere soldi a causa di rimandi o cancellazioni per eventuali nuove restrizioni. E’ quanto emerge da un sondaggio di Tramundi, – tour operator digitale che offre esperienze local-to-be in Italia e nel mondo – che ha cercato di capire quali fossero i timori più diffusi. Il sondaggio, condotto su 1000 ...

