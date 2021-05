Covid | dosi anticipate alle Regioni che seguono il Piano | Figliuolo | dal Cts l' ok al richiamo a 42 giorni per Pfizer

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid dosi

Prosegue la campagna vaccinale nel mondo: lefin qui somministrate sono state 1,35 miliardi, le persone che hanno ricevuto duedel siero 328 milioni. Dalle testimonianze di chi si è sottoposto alla profilassi, si evidenzia la possibilità che nei giorni seguenti all'iniezione il paziente manifesti malesseri simili ai ...E allora perché? Perché così abbiamo la possibilità nello stesso mese di destinare lea ... Dal 17 maggio prenotazioni per over 40 Dal 17 maggio potranno prenotarsi per il vaccino anti -19 ...La Puglia, assieme alla Liguria, è al primo posto in Italia con il 90,4% delle dosi di vaccino anti covid somministrate la Puglia. La morsa del virus sulla regione si sta allentando e lo dimostra ...Vaccini Abruzzo: la parlamentare dem Stefania Pezzopane presenta in Parlamento un'interrogazione a Speranza contestando ritardi e anomalie sulla campagna in regione.