Covid | dal coprifuoco fino a nuove riaperture e matrimoni Cosa può cambiare a fine maggio

(Di giovedì 13 maggio 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha chiesto ancora un po’ di pazienza confermando che il governo non prenderà decisioni affrettate. Quasi certo lo slittamento dell’orario di rientro ma nessuna conferma sul quando questo avverrà. In attesa anche commercianti e gli sposi che dovranno celebrare a breve le nozze. Si attendono novità dal decreto che potrebbe entrare in vigore il prossimo 24