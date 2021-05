Covid, da domani la consegna a Caserta della card vaccinali (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoParte da venerdì 14 maggio la consegna delle smart card regionali che certificano l’avvenuto completamento del ciclo di vaccinazione anti Covid-19.Per i residenti nella città di Caserta, le card potranno essere ritirate, dopo aver ricevuto un sms da parte dell’Asl Caserta, presso lo sportello dell’Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) al piano terra del Palazzo comunale di piazza Vanvitelli, a partire da venerdì 14 maggio fino a venerdì 21 maggio, secondo i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12; martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.“Prosegue la perfetta sinergia tra Comune di Caserta e Asl – ha spiegato il sindaco Marino – che ci ha consentito finora di raggiungere straordinari risultati nel ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoParte da venerdì 14 maggio ladelle smartregionali che certificano l’avvenuto completamento del ciclo di vaccinazione anti-19.Per i residenti nella città di, lepotranno essere ritirate, dopo aver ricevuto un sms da parte dell’Asl, presso lo sportello dell’Urp (Ufficio Relazioni con il Pubblico) al piano terra del Palazzo comunale di piazza Vanvitelli, a partire da venerdì 14 maggio fino a venerdì 21 maggio, secondo i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12; martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.“Prosegue la perfetta sinergia tra Comune die Asl – ha spiegato il sindaco Marino – che ci ha consentito finora di raggiungere straordinari risultati nel ...

