Covid: così il virus attacca il fegato, scoperta Italia-Usa (Di giovedì 13 maggio 2021) Milano, 13 mag. (Adnkronos Salute) - Ricercatori dell'università americana di Yale e dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo hanno dimostrato "per la prima volta al mondo" come il coronavirus pandemico attacca il fegato. Lo annuncia l'Asst bergamasca, riportando i risultati di un lavoro pubblicato sul 'Journal of Hepatology'. Il processo patologico all'origine del danno epatico associato a forme gravi e mortali di Covid-19 è "un'alterazione della vascolarizzazione dovuta all'eccessiva produzione dell'interleuchina IL-6, una citochina che regola la risposta immunitaria dell'organismo". La proteina di conferma così un possibile target terapeutico anti-Covid. Analisi condotte su modello animale nei laboratori dell'ateneo Usa hanno riprodotto per la prima volta l'intero processo - ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Milano, 13 mag. (Adnkronos Salute) - Ricercatori dell'università americana di Yale e dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo hanno dimostrato "per la prima volta al mondo" come il coronapandemicoil. Lo annuncia l'Asst bergamasca, riportando i risultati di un lavoro pubblicato sul 'Journal of Hepatology'. Il processo patologico all'origine del danno epatico associato a forme gravi e mortali di-19 è "un'alterazione della vascolarizzazione dovuta all'eccessiva produzione dell'interleuchina IL-6, una citochina che regola la risposta immunitaria dell'organismo". La proteina di confermaun possibile target terapeutico anti-. Analisi condotte su modello animale nei laboratori dell'ateneo Usa hanno riprodotto per la prima volta l'intero processo - ...

