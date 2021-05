Covid Calabria, oggi 327 contagi e 4 morti: bollettino 13 maggio (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono 327 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 13 maggio. Registrati inoltre altri 4 morti. Nella regione ad oggi sono stati sottoposti a test 753.305 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 817.225 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 63.962 (+327 rispetto a ieri), quelle negative 689.343. 28 le persone in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri), 828 guariti/dimessi. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 7.312 (103 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 30 in reparto al presidio di Rossano; 3 in terapia intensiva al presidio di Rossano; 16 al presidio ospedaliero di Acri; 12 al ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono 327 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 13. Registrati inoltre altri 4. Nella regione adsono stati sottoposti a test 753.305 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 817.225 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 63.962 (+327 rispetto a ieri), quelle negative 689.343. 28 le persone in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri), 828 guariti/dimessi. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 7.312 (103 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 30 in reparto al presidio di Rossano; 3 in terapia intensiva al presidio di Rossano; 16 al presidio ospedaliero di Acri; 12 al ...

