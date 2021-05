Covid, Asl e Onlus “Live to love” a Letino per vaccinare gli over18 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo l’Astra Day che ha animato per 41 ore l’hub vaccinale della Brigata Bersaglieri Garibaldi di Caserta, l’Asl di Caserta porta il vaccino nei posti meno facilmente accessibili. Lo fa grazie alla nuova partnership stabilita con l’Associazione Onlus “Live to love – Vivere per amare”, che domani, 14 maggio, sarà con il proprio Truck sanitario a Letino, comune dell’alto-Casertano con poco più di 600 abitanti che fu dichiarato zona rossa nel maggio 2020. L’obiettivo è far diventare il Comune “Covid free” vaccinando la popolazione over18 residente, ovvero oltre 200 persone. L’associazione Live to love opera con il supporto del Corpo Militare dell’Ordine di Malta e dell’ArcheoClub Italia; il Truck sanitario che sarà ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo l’Astra Day che ha animato per 41 ore l’hub vaccinale della Brigata Bersaglieri Garibaldi di Caserta, l’Asl di Caserta porta il vaccino nei posti meno facilmente accessibili. Lo fa grazie alla nuova partnership stabilita con l’Associazioneto– Vivere per amare”, che domani, 14 maggio, sarà con il proprio Truck sanitario a, comune dell’alto-Casertano con poco più di 600 abitanti che fu dichiarato zona rossa nel maggio 2020. L’obiettivo è far diventare il Comune “free” vaccinando la popolazioneresidente, ovvero oltre 200 persone. L’associazionetoopera con il supporto del Corpo Militare dell’Ordine di Malta e dell’ArcheoClub Italia; il Truck sanitario che sarà ...

Advertising

larampait : #Covid, #bollettino #ASLCaserta (13/05): i dati comune per comune - BrunoFrbruno67 : @MCaronni In questo campionato tra Asl partite recuperate dopo 6 mesi protocolli e regolamento messi nella pattumie… - Regione_Abruzzo : RT @asl2abruzzo: #Covid19, #vaccinazioni: quattro giorni dedicati agli over 70. Pronte 10mila dosi Pfizer in provincia di #Chieti LEGGI T… - espressione24 : Avezzano - 'Ritardi nelle vaccinazioni, continui disagi agli utenti e dosi anti-Covid che arrivano con il contagocc… - radiolaquila1 : Covid, Asl L'Aquila: non dipendono da noi gli errori nei messaggi su sedi vaccini L'AQUILA - 'L'arrivo di messaggi… -