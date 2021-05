Covid | “a luglio vaccinato il 60% degli italiani”

(Di giovedì 13 maggio 2021) I 40enni da lunedì prossimo, 17 maggio, possono iniziare a prenotare e saranno vaccinati contro il Coronavirus nel mese di giugno. Lo dice il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario dell’emergenza, a ‘Diritto e Rovescio’. “Questo target è legato al piano. Gli ultra 80enni li abbiamo messi in sicurezza, bisogna programmare in attesa dell’afflusso massiccio di vaccini a giugno” sottolinea, spiegando di contare di vaccinare il 60% della popolazione “entro”. Il commissario ha ricordato gli obiettivi della struttura commissariale: con i vaccini, “dobbiamo chiudere a fine settembre, io spero che con un afflusso massiccio di vaccini si possa andare sempre più spediti”. Quanto alle aziende, Figliuolo ha ribadito che “potranno iniziare a vaccinare da giugno i loro dipendenti, sono 730 quelle che si sono iscritte al nostro progetto: ...

Il commissario ha ricordato gli obiettivi della struttura commissariale: con i vaccini, 'dobbiamo chiudere a fine settembre, io spero che con un afflusso massiccio di vaccini si possa andare sempre ......delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica- 19. ... Entroabbiamo l'obiettivo di vaccinare il 60% della popolazione. L'obiettivo è raggiungere l'...I 40enni da lunedì prossimo, 17 maggio, possono iniziare a prenotare e saranno vaccinati contro il Coronavirus nel mese di giugno. Lo dice il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario dell'emerg ...