Cosa succede dopo l’approvazione del decreto sulle grandi navi a Venezia (Di giovedì 13 maggio 2021) Ieri la Camera ha definitivamente approvato con 370 voti a favore, 16 contrari e 29 astensioni, il decreto che contiene le misure urgenti in materia di trasporti, per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo e delle merci nella laguna di Venezia. Si tratta del decreto che vieta il traffico delle grandi navi nella Laguna. Ma per vederle sparire ci vorranno anni. Nel drecreto è previsto che l’Autorita? di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale che gestisce anche la laguna di Venezia, entro 60 giorni di tempo dia avvio a «un concorso di idee» in cui verranno propostei attracchi alternativi alle navi da crociera rispetto alla laguna. Ma ci vorranno tempi lunghi, come scrive Repubblica: C’è molta cautela in città dopo ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Ieri la Camera ha definitivamente approvato con 370 voti a favore, 16 contrari e 29 astensioni, ilche contiene le misure urgenti in materia di trasporti, per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo e delle merci nella laguna di. Si tratta delche vieta il traffico dellenella Laguna. Ma per vederle sparire ci vorranno anni. Nel drecreto è previsto che l’Autorita? di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale che gestisce anche la laguna di, entro 60 giorni di tempo dia avvio a «un concorso di idee» in cui verranno propostei attracchi alternativi alleda crociera rispetto alla laguna. Ma ci vorranno tempi lunghi, come scrive Repubblica: C’è molta cautela in città...

Advertising

ShooterHatesYou : Cosa succede in Israele? Chi ha ragione? - TizianaFerrario : Come si può mettere una bomba in una scuola per bambine? 31 vittime,tante studentesse.Succede a #Kabul. Cosa abbiam… - zazoomblog : Cosa succede dopo l’approvazione del decreto sulle grandi navi a Venezia - #succede #l’approvazione #decreto - Lorenzo30104817 : RT @ReaSilviaa: Ho appena visto il vergognoso servizio del TG2. È una battaglia persa. Avete presente il mito delle caverne? Ecco, succede… - infoitinterno : Vi dico cosa succede davvero tra Hamas e Israele - Startmag -