Cosa pensano gli italiani del ddl Zan contro l’omobitransfobia (Di giovedì 13 maggio 2021) Per il 57% degli italiani intervistati il problema della discriminazione esiste oggettivamente, ma il 30% di loro non sa neanche Cosa sia il ddl Zan, dedicato proprio a contrastare la paura di chi è diverso, che si tratti di genere, disabilità, orientamento sessuale o identità di genere. E il 31% ritiene che il provvedimento sia addirittura sbagliato. Sono questi i primi risultati di una collaborazione di Wired con l’istituto di ricerca Ipsos, che nel corso delle prossime settimane ci aiuterà a capire meglio l’attitudine degli italiani nei confronti di temi di attualità. Le risposte alle mille interviste realizzate su un campione rappresentativo della popolazione italiana sopra i 18 anni sono state presentate durante il Wired Next Fest del 12 maggio e commentate proprio dal promotore della legge contro ... Leggi su wired (Di giovedì 13 maggio 2021) Per il 57% degliintervistati il problema della discriminazione esiste oggettivamente, ma il 30% di loro non sa neanchesia il ddl Zan, dedicato proprio a contrastare la paura di chi è diverso, che si tratti di genere, disabilità, orientamento sessuale o identità di genere. E il 31% ritiene che il provvedimento sia addirittura sbagliato. Sono questi i primi risultati di una collaborazione di Wired con l’istituto di ricerca Ipsos, che nel corso delle prossime settimane ci aiuterà a capire meglio l’attitudine deglinei confronti di temi di attualità. Le risposte alle mille interviste realizzate su un campione rappresentativo della popolazione italiana sopra i 18 anni sono state presentate durante il Wired Next Fest del 12 maggio e commentate proprio dal promotore della legge...

