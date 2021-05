CORRIERE: Napoli-De Paul trattativa avviata. Piace anche Nuno Mendes (Di giovedì 13 maggio 2021) Napoli-De Paul, parte la trattativa. Gli azzurri impegnati nella lotta Champions non perdono di vista il Calciomercato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del CORRIERE dello sport, la trattativa del Napoli per De Paul è ufficialmente partita. gli azzurri seguono anche l’esterno mancino dello Sporting Lisbona Nuno Mendes. Rodrigo De Paul detto Rodri, centrocampista argentino dell’Udinese che proprio martedì ha sfilato al Maradona sotto gli occhi di Della dirigenza del Napoli. “De Laurentiis ce lo ha chiesto”, disse qualche settimana fa il vicepresidente friulano, Campoccia. “Ma deve capire che ha un valore importante”. In cifre: intorno ai 35 milioni di euro. Oltre ai gol (9 ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 13 maggio 2021)-De, parte la. Gli azzurri impegnati nella lotta Champions non perdono di vista il Calciomercato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna deldello sport, ladelper Deè ufficialmente partita. gli azzurri seguonol’esterno mancino dello Sporting Lisbona. Rodrigo Dedetto Rodri, centrocampista argentino dell’Udinese che proprio martedì ha sfilato al Maradona sotto gli occhi di Della dirigenza del. “De Laurentiis ce lo ha chiesto”, disse qualche settimana fa il vicepresidente friulano, Campoccia. “Ma deve capire che ha un valore importante”. In cifre: intorno ai 35 milioni di euro. Oltre ai gol (9 ...

