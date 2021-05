Coronavirus USA, arriva la lotteria per i vaccinati: in palio un milione di dollari! (Di giovedì 13 maggio 2021) Simpatica iniziativa arriva dal governatore dell’Ohio, in USA: Mike DeWine ha deciso di lanciare una lotteria per i vaccinati Covid. In palio un milione di dollari! Il Coronavirus continua ad essere protagonista della vita di tutti i cittadini del mondo. Nonostante le campagne vaccinali siano a buon punto, l’emergenza è sempre attiva e bisogna prestare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 13 maggio 2021) Simpatica iniziativadal governatore dell’Ohio, in USA: Mike DeWine ha deciso di lanciare unaper iCovid. InundiIlcontinua ad essere protagonista della vita di tutti i cittadini del mondo. Nonostante le campagne vaccinali siano a buon punto, l’emergenza è sempre attiva e bisogna prestare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

