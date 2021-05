Coronavirus Sicilia, il bollettino del 13 maggio 2021: 603 nuovi casi, la situazione a Palermo (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono 603 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 20.207 (ieri 26.316) i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 13 maggio 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi si attesta al 3% (ieri era al 2,3%). Dati che non lasciano più dubbi sull'ingresso in zona gialla dell'Isola a partire da lunedì. Sono 19 i morti nelle ultime 24 ore mentre è alto il numero di guariti: 1.454. Prosegue lo svuotamento dei reparti ospedalieri, con 36 persone in meno ricoverate in regime ordinario: ora sono 883. Calo minimo invece in terapia intensiva dove i posti letto occupati sono 124, uno in meno di ieri, e 5 ingressi ... Leggi su mediagol (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono 603 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 20.207 (ieri 26.316) i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 13. Il rapporto tra contagiati e tamponi si attesta al 3% (ieri era al 2,3%). Dati che non lasciano più dubbi sull'ingresso in zona gialla dell'Isola a partire da lunedì. Sono 19 i morti nelle ultime 24 ore mentre è alto il numero di guariti: 1.454. Prosegue lo svuotamento dei reparti ospedalieri, con 36 persone in meno ricoverate in regime ordinario: ora sono 883. Calo minimo invece in terapia intensiva dove i posti letto occupati sono 124, uno in meno di ieri, e 5 ingressi ...

Advertising

rep_palermo : Coronavirus, in Sicilia 603 nuovi positivi: tasso di contagio al 2,9%. I guariti sono 1.454, i morti 19 [di Gioacch… - messina_oggi : Sono poco più di 600 (603 per la precisione) i nuovi casi di coronavirus in Sicilia. In calo i test effettuati, 20.… - WiAnselmo : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 13 maggio 2021: 603 nuovi casi, la situazione a #Palermo - Mediagol : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 13 maggio 2021: 603 nuovi casi, la situazione a #Palermo - NuovoSud : Coronavirus Sicilia, 603 nuovi casi e 19 morti: a Catania 183 positivi -