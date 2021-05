Coronavirus, oltre 2 milioni di vaccini effettuati: richiamo per 622mila persone (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alle ore 12 del 13 maggio 2021 in Campania sono stati vaccinati con la prima dose 1.656.993 cittadini. Di questi, 622.370 hanno ricevuto la seconda dose. Lo rende noto l’Unità di crisi della Regione Campania. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.279.363. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alle ore 12 del 13 maggio 2021 in Campania sono stati vaccinati con la prima dose 1.656.993 cittadini. Di questi, 622.370 hanno ricevuto la seconda dose. Lo rende noto l’Unità di crisi della Regione Campania. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.279.363. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

