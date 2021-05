Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 maggio: 8.085 nuovi casi (Di giovedì 13 maggio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, giovedì 13 maggio 2021, registrano 8.085 casi e 201 vittime. Stabile rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri, sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività al 2,8%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 346.008 con un decremento di -6.414 casi. 81 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 14.295 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Scende di nuovo il numero delle persone in isolamento domiciliare, che è sotto i 350mila, e sotto i 14mila il totale dei ricoverati, oggi è di 13.608 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 maggio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, giovedì 132021, registrano 8.085e 201 vittime. Stabile rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri, sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività al 2,8%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 346.008 con un decremento di -6.414. 81 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 14.295 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Scende di nuovo il numero delle persone in isolamento domiciliare, che è sotto i 350mila, e sotto i 14mila il totale dei ricoverati, oggi è di 13.608 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a ...

