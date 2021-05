Coronavirus in Italia, il bollettino del 13 maggio: 8.085 nuovi casi, i morti sono 201 (Di giovedì 13 maggio 2021) sono 8.085 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 7.852), a fronte di 287.026 tamponi giornalieri effettuati (ieri 306.744). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 2,8% (ieri 2,5%). sono 201 le vittime registrate in 24 ore. Le terapie intensive sono 1.893 (-99), con 81 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 13 maggio sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 maggio 2021)8.085 icontagi di Covid-19 in(ieri 7.852), a fronte di 287.026 tamponi giornalieri effettuati (ieri 306.744). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 2,8% (ieri 2,5%).201 le vittime registrate in 24 ore. Le terapie intensive1.893 (-99), con 81ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 13sulla situazionein(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

