Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di giovedì 13 maggio 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base dei dati del ministero della Salute e della Protezione civile. A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 maggio 2021) La diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base deidel ministero della Salute e della Protezione civile. A partire dal 15 gennaio, insieme ai tamponi molecolari, vengono conteggiati anche i test rapidi antigenici

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus, i primi dati sull'efficacia dei vaccini in Italia: contagi giu' del 95%, casi gravi del 99% - DPCgov : ???? ???? ???? ???? #13maggio È appena atterrato a Nuova Delhi il nuovo carico di aiuti sanitari messo a disposizione dall… - Affaritaliani : ALCUNI FATTI CHE NON APPAIONO SUI GRANDI MEDIA ?? - Italia_Notizie : Mascherina all'aperto sì o no? Il parere degli esperti - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - In Italia 8.085 nuovi casi e 201 morti nelle ultime 24 ore -