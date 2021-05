Coronavirus, in Germania tutti vogliono AstraZeneca, soprattutto i giovani, ma «le dosi potrebbero non bastare» (Di giovedì 13 maggio 2021) Germania EPA/JIM LO SCALZOAbbandonata una lunga fase di scetticismo nei confronti del vaccino anglosvedese, ora in Germania c’è una grande corsa ad accaparrarsi AstraZeneca. Sono moltissime le richieste pervenute ai medici di famiglia dopo la sospensione della priorità per categorie il 6 maggio scorso, esclusivamente per questo preparato. «Il vaccino di AstraZeneca è così richiesto che le quantità a disposizione bastano a malapena», ha detto il presidente dell’associazione dei Farmacisti del Nordreno, Thomas Preis, al Rheinische Post. A quanto pare, sembra che l’incremento della domanda sia da attribuire alla riduzione dell’intervallo per fare la seconda dose. «La riduzione dell’intervallo di vaccinazione a quattro settimane rende il vaccino attraente per i giovani – spiega il presidente Preis -. ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 maggio 2021)EPA/JIM LO SCALZOAbbandonata una lunga fase di scetticismo nei confronti del vaccino anglosvedese, ora inc’è una grande corsa ad accaparrarsi. Sono moltissime le richieste pervenute ai medici di famiglia dopo la sospensione della priorità per categorie il 6 maggio scorso, esclusivamente per questo preparato. «Il vaccino diè così richiesto che le quantità a disposizione bastano a malapena», ha detto il presidente dell’associazione dei Farmacisti del Nordreno, Thomas Preis, al Rheinische Post. A quanto pare, sembra che l’incremento della domanda sia da attribuire alla riduzione dell’intervallo per fare la seconda dose. «La riduzione dell’intervallo di vaccinazione a quattro settimane rende il vaccino attraente per i– spiega il presidente Preis -. ...

