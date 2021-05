Coronavirus | il bollettino nazionale | 8 085 i nuovi positivi | 201 i decessi

Advertising

SkyTG24 : #Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi - francesco_s22 : RT @cmdotcom: #Coronavirus, il bollettino: 8.085 nuovi casi, 201 morti. Tasso di positività al +0,2%, calano le terapie intensive https://… - PasqualeMarro : Bollettino #coronavirus Italia: i dati di oggi, giovedì 13 maggio 2021 - ForzAzzurri1926 : CORONAVIRUS, UFFICIALE ARRIVA LA COMUNICAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE >>>> - cafifal : RT @fanpage: #Covid19, il bollettino di oggi, #13maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

ITALIA 11 MAGGIO/ Ministero Salute: 251 morti, 6946 nuovi casi IL LABORATORIO DI WUHAN Nicholas Wade ha ricordato anche i precedenti di virus "scappati" dal laboratorio di ...LOMBARDIA 13 MAGGIO/ +1.396 contagi, +13 decessi PSICOFARMACI PER 1 ITALIANO SU 5 NELL'ULTIMO ANNO: RAPPORTO EURISPES 2021 In merito all'uso degli psicofarmaci da parte degli ...Il bollettino del coronavirus in Italia di mercoledì 12 maggio 2021. Aumentano i nuovi casi e i decessi. L'articolo Covid19 in Italia, 8.085 nuovi casi e 201 morti in 24 ore (I DATI) sembra essere il ...Il bollettino diffuso oggi dalla Regione regtra 115 nuovi casi di persone positive al Covid-19 in Liguria, 5 dei quali riferibili al territorio dell’Asl 4, su un totale di 3.931 tamponi molecolari pro ...