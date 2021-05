Coronavirus | il bollettino di oggi giovedì 13 maggio | i nuovi casi Covid e le regioni che cambiano colore

Advertising

sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Puglia #Coronavirus #COVID19 - We_Pesaro : RT @vivereurbino: Bollettino coronavirus, sono 233 le nuove diagnosi, 91 quelle da Pesaro-Urbino - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Molise #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #ValledAosta #Coronavirus #COVID19 - Simo07827689 : RT @LaNotiziaTweet: -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Facciamo il punto sulla pandemia di covid in Italia con il nuovodel ministero della salute aggiornato ad oggi, giovedì 13 maggio 2021, tutti i dati riguardanti i morti, i nuovi contagiati e la situazione ospedaliera. In attesa di scoprire i ..., aggiornamento senza nuovi contagi a Terralba Nell'ultimodiffuso dal sindaco Pili solo sei guarigioniEmergenza coronavirus: 15 nuovi casi e 49 guariti . E' quanto emerge dal bollettino della Asl di Rieti sull'emergenza coronavirus del 13 ...Le regioni in cui si registra il più alto numero di contagi sono: Lombardia con 1.198 casi, Campania con 1.127 e Piemonte con 774 In totale sono stati effettuati 306.744… Leggi ...