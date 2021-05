Coronavirus, i dati del 13 maggio: +129 nuovi casi a Monza e Brianza, in Lombardia 13 decessi (Di giovedì 13 maggio 2021) Il bollettino della Regione di giovedì 13 maggio 2021: sono 129 i nuovi positivi a Monza e in Brianza, sono 1.396 in Lombardia con 49.484 tamponi processati che portano il totale regionale a oltre 10 milioni di test effettuati. Sono 13 i decessi. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 13 maggio 2021) Il bollettino della Regione di giovedì 132021: sono 129 ipositivi ae in, sono 1.396 incon 49.484 tamponi processati che portano il totale regionale a oltre 10 milioni di test effettuati. Sono 13 i

