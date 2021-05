Coronavirus | Erdogan perde la finale di Champions | Turchia nel pieno dell’ondata Covid | si giocherà in Portogallo

Leggi su open.online

(Di giovedì 13 maggio 2021)EPA Josep Guardiola, allenatore del Manchester City e Thomas Tuchel, allenatore Chelsea L’ondatatravolge laLadiLeague tra Manchester City e Chelsea del prossimo 29 maggio non sipiù a Instanbul ma all’Estádio do Dragão di Porto. La decisione è stata comunicata dalla Uefa dopo l’annuncio del lockdown di tre settimane da parte della. Le chiusure antisarebbero arrivate troppo a ridosso del 29 maggio mettendo a rischio l’arrivo dei 6mila tifosi per squadra previsti dalla confederazione europea di calcio. L’altra ragione della scelta comunicata dalla Uefa è anche la decisione del governo del Regno Unito «di inserire lanella sua lista rossa delle ...