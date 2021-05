Coronavirus, da lunedì prenotazione vaccino per over 40. In Italia si lavora ai nuovi parametri del monitoraggio. Seconda dose Pfizer, Figliulo: “Meglio mezzo scudo a più persone che uno intero a meno persone” – LIVE (Di giovedì 13 maggio 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 14.07 – Seconda dose Pfizer, Figliulo: “Meglio dare mezzo scudo a più persone che uno intero a meno persone” 8.29 – Nuovo sistema di monitoraggio, l’Italia resta a colori. Ma andare in zona Rossa sarà più difficile… Terapia intensiva Coronavirus19.30 – Dal 17 maggio prenotazioni del vaccino per ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 13 maggio 2021) Allarmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 14.07 –: “darea piùche uno” 8.29 – Nuovo sistema di, l’resta a colori. Ma andare in zona Rossa sarà più difficile… Terapia intensiva19.30 – Dal 17 maggio prenotazioni delper ...

