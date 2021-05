Coronavirus, da lunedì prenotazione vaccino per over 40. In Italia si lavora ai nuovi parametri del monitoraggio. Negli Usa via mascherina e distanziamento per i vaccinati – LIVE (Di giovedì 13 maggio 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 22.20 – Coronavirus, Negli Usa via mascherina e distanziamento per i vaccinati Modificate le linee guida Negli Usa. Le autorità locali hanno dato il via libera alla rimozione dell’obbligo della mascherina e del distanziamento per i vaccinati. 18.30 – Contagi e casi gravi in diminuzione, la prima ‘fotografia’ degli effetti della vaccinazione in Italia vaccino Covid17.30 – Coronavirus in ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 13 maggio 2021) Allarmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 22.20 –Usa viaper iModificate le linee guidaUsa. Le autorità locali hanno dato il via libera alla rimozione dell’obbligo dellae delper i. 18.30 – Contagi e casi gravi in diminuzione, la prima ‘fotografia’ degli effetti della vaccinazione inCovid17.30 –in ...

Advertising

ilpost : Lunedì 17 maggio apriranno le prenotazioni per la vaccinazione contro il coronavirus alle persone dai 40 anni in su - IlContiAndrea : Da lunedì 17 maggio si aprono le prenotazioni per il #vaccino anti #Covid per gli #over40. È quanto ha annunciato a… - RaffaeleRaimon2 : RT @tweetnewsit: #Coronavirus, da lunedì 17 maggio tutta Italia gialla e solo una regione in arancione: si attendono i dati ufficiali https… - leone52641 : RT @tweetnewsit: #Coronavirus, da lunedì 17 maggio tutta Italia gialla e solo una regione in arancione: si attendono i dati ufficiali https… - welcomeimmobili : RT @ilpost: Lunedì 17 maggio apriranno le prenotazioni per la vaccinazione contro il coronavirus alle persone dai 40 anni in su https://t.c… -