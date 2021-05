Coronavirus, da lunedì prenotazione vaccino per over 40. In Italia si lavora ai nuovi parametri del monitoraggio – LIVE (Di giovedì 13 maggio 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 8.29 – Nuovo sistema di monitoraggio, l’Italia resta a colori. Ma andare in zona Rossa sarà più difficile… Terapia intensiva Coronavirus19.30 – Dal 17 maggio prenotazioni del vaccino per over 40 17.50 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 12 maggio 11.41 – Locatelli, “C’è margine per uno slittamento del coprifuoco. Pfizer? Seconda somministrazione a 42 giorni non inficia minimamente l’efficacia” 08.48 – Slittano le riaperture, Draghi prende tempo 19.25 – Pfizer ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 13 maggio 2021) Allarmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 8.29 – Nuovo sistema di, l’resta a colori. Ma andare in zona Rossa sarà più difficile… Terapia intensiva19.30 – Dal 17 maggio prenotazioni delper40 17.50 –in, il bollettino del 12 maggio 11.41 – Locatelli, “C’è margine per uno slittamento del coprifuoco. Pfizer? Seconda somministrazione a 42 giorni non inficia minimamente l’efficacia” 08.48 – Slittano le riaperture, Draghi prende tempo 19.25 – Pfizer ...

