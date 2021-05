Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 13 maggio (Di giovedì 13 maggio 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 13 maggio. I numeri e i dati aggiornati su contagi positivi, morti e guariti. La situazione Coronavirus in CampaniaLa curva dei contagi in Campania resta stabile, l’indice di positività negli ultimi giorni si attesta intorno al 6%. Gli oltre mille contagi giornalieri non creano pressione sui reparti ospedalieri della Regione, che invece mantengono ottimi numeri per quanto riguarda le terapie intensive. In base agli ultimi dati diffusi dall’Unità di Crisi regionale, soltanto il 17,75 dei posti in terapia intensiva è occupato: siamo al di sotto della soglia di allarme. Inoltre, c’è da sottolineare che gran parte dei nuovi positivi è asintomatico. A partire da ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 13 maggio 2021) Ildelladi13. I numeri e i dati aggiornati su contagi positivi, morti e guariti. La situazioneinLa curva dei contagi inresta stabile, l’indice di positività negli ultimi giorni si attesta intorno al 6%. Gli oltre mille contagi giornalieri non creano pressione sui reparti ospedalieri della, che invece mantengono ottimi numeri per quanto riguarda le terapie intensive. In base agli ultimi dati diffusi dall’Unità di Crisi regionale, soltanto il 17,75 dei posti in terapia intensiva è occupato: siamo al di sotto della soglia di allarme. Inoltre, c’è da sottolineare che gran parte dei nuovi positivi è asintomatico. A partire da ...

