Coronavirus, altri 7 morti in un giorno: nelle Marche sono quasi 3mila da inizio epidemia/ Il trend dei contagi (Di giovedì 13 maggio 2021) ANCONA - I contagi tardano ancora a scendere, soprattutto nelle province di Pesaro e di Macerata, e le Marche , seppur in zona gialla , devono ancora fronteggiare l'emergenza Covid. Oggi, giovedì 13 ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 13 maggio 2021) ANCONA - Itardano ancora a scendere, soprattuttoprovince di Pesaro e di Macerata, e le, seppur in zona gialla , devono ancora fronteggiare l'emergenza Covid. Oggi, giovedì 13 ...

Advertising

fattoquotidiano : Coronavirus, i dati – 8.085 contagi in 24 ore con 287mila tamponi: tasso di positività torna a crescere fino al 2,8… - cocchi2a : RT @dukana2: #Covid19??8.085 contagi in #24ore??tasso di positività torna a crescere fino al 2,8%.??Altri 201 morti ??#TornateLiberi con #Z… - ArtinoClaudio : @AStramezzi Non capisco perché gli stessi danni non sono recati da altri coronavirus... - dukana2 : #Covid19??8.085 contagi in #24ore??tasso di positività torna a crescere fino al 2,8%.??Altri 201 morti ??… - cesarebrogi1 : RT @augusto_amato: Coronavirus, i dati – 8.085 contagi in 24 ore con 287mila tamponi: tasso di positività torna a crescere fino al 2,8%. Al… -