Coprifuoco, serve davvero? Il parere dei virologi lancia il sospetto (Di giovedì 13 maggio 2021) Giorni cruciali per la decisione sul mantenimento del Coprifuoco alle 22. Potrebbe essere infatti posticipato di un'ora. Cosa dicono gli esperti Sono giorni caldi per la decisione sul futuro del… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

SimoneCosimi : Sui #matrimoni serve ancora pazienza. Però i banchetti clandestini ai ristoranti vadano pure avanti, i festeggiamen… - ItaliaViva : Il coprifuoco va tolto perché non serve più, ogni giorno ci sono mezzo milione di persone che si vaccinano a fronte… - Mov5Stelle : Tutti vogliamo uscire dall’incubo del #coprifuoco, ma serve lavorare a un piano per non rischiare di doverlo rimett… - rinaldodinino : RT @_DAGOSPIA_: DRAGHI FRENA SALVINI SULLE RIAPERTURE: ‘SERVE ANCORA UN PO’ DI PAZIENZA’- SUL COPRIFUOCO... - federicainc : @Paolo__33 @fgavazzoni Nessuno vuole il coprifuoco. L'altra sera spiegava la dott.ssa Viola l'importanza di preveni… -