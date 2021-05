Coprifuoco, in Italia “stiamo ammazzando il turismo”? (Di giovedì 13 maggio 2021) I turisti stranieri potrebbero essere dissuasi dal visitare il nostro paese a causa del vigente Coprifuoco. É un rischio che bisogna correre? CoprifuocoUn inconsuetamente calmo ed equilibrato Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L’Aria che tira su La7, si è scagliato contro il detestato Coprifuoco. La misura, a suo dire ma non solo, sarebbe inutile e deleteria per le attività turistiche. «Se uno straniero deve venire in Italia per rimanere poi chiuso in albergo rinuncia e va in Grecia, dove c’è maggiore ottimismo e un clima ben diverso. stiamo ammazzando anche il turismo». Per una volta, il “controverso” direttore di Libero non ha tutti i torti. Cosa si può fare, dunque? Coprifuoco fino a luglio, bisogna fare chiarezza É ... Leggi su chenews (Di giovedì 13 maggio 2021) I turisti stranieri potrebbero essere dissuasi dal visitare il nostro paese a causa del vigente. É un rischio che bisogna correre?Un inconsuetamente calmo ed equilibrato Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L’Aria che tira su La7, si è scagliato contro il detestato. La misura, a suo dire ma non solo, sarebbe inutile e deleteria per le attività turistiche. «Se uno straniero deve venire inper rimanere poi chiuso in albergo rinuncia e va in Grecia, dove c’è maggiore ottimismo e un clima ben diverso.anche il». Per una volta, il “controverso” direttore di Libero non ha tutti i torti. Cosa si può fare, dunque?fino a luglio, bisogna fare chiarezza É ...

Advertising

FrancescoLollo1 : #Draghi e #Speranza proseguono sulla strada delle chiusure e delle limitazioni delle libertà personali. Riaprire su… - LegaSalvini : #SALVINI: “ORA BASTA TERRORISMO MEDIATICO, NEL PROSSIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI CHIEDEREMO LA REVOCA DEL COPRIFUOCO” - FrancescoLollo1 : In Spagna aboliscono il #coprifuoco, in Inghilterra tornano gli abbracci e in Israele le mascherine all'aperto non… - manu_etoile : RT @GiorgiaMeloni: Il settore turistico è in forte crisi, il prolungamento del coprifuoco rischia di essere il colpo di grazia. L'Italia e… - AlBizzotto : RT @Drittorovescio_: 'Il coprifuoco è una misura illegittima' A #Drittoerovescio la leader di Fratelli d’Italia @GiorgiaMeloni https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco Italia Riapriamo i Beni culturali, non per i soldi che portano ma per quello che trasmettono Pur nella indecisione su coprifuoco e altre normative, in tutta la Penisola ferve una voglia di ... É come se la antica Italia (quella della cultura e dell'arte che è ben più antica della gracile ...

Ristoratori Tni lanciano 'social bombing' contro coprifuoco 'Via il coprifuoco, stop all'Italia a colori, aperture vere per tutti, dentro e fuori i locali, e indennizzi per i primi quattro mesi 2021: questo è quello che chiediamo al presidente del Consiglio. ...

Coprifuoco Italia, "presto 1 o 2 ore in più, a giugno probabile addio" Adnkronos Coprifuoco, in Italia “stiamo ammazzando il turismo”? I turisti stranieri potrebbero essere dissuasi dal visitare il nostro paese a causa del vigente coprifuoco. É un rischio che bisogna correre?

NON DISTURBATE IL MANOVRATORE L'editoriale di Roberto Napoletano: NON DISTURBATE IL MANOVRATORE. Per dare credibilità e stabilità al Paese servono le riforme. Noi siamo fiduciosi in Draghi, ma deve finire l’azione scriteriata dei ...

Pur nella indecisione sue altre normative, in tutta la Penisola ferve una voglia di ... É come se la antica(quella della cultura e dell'arte che è ben più antica della gracile ...'Via il, stop all'a colori, aperture vere per tutti, dentro e fuori i locali, e indennizzi per i primi quattro mesi 2021: questo è quello che chiediamo al presidente del Consiglio. ...I turisti stranieri potrebbero essere dissuasi dal visitare il nostro paese a causa del vigente coprifuoco. É un rischio che bisogna correre?L'editoriale di Roberto Napoletano: NON DISTURBATE IL MANOVRATORE. Per dare credibilità e stabilità al Paese servono le riforme. Noi siamo fiduciosi in Draghi, ma deve finire l’azione scriteriata dei ...