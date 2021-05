Coprifuoco e riaperture, Senato respinge mozione Fratelli d’Italia (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Senato ha respinto la mozione di Fratelli d’Italia e approvato l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza in tema di riaperture e Coprifuoco per l’emergenza Covid. Il primo documento ha ottenuto 24 sì 78 no e 48 astenuti: il secondo 131 sì, 3 no e 16 astenuti. L'articolo <div></div> proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 13 maggio 2021) Ilha respinto ladie approvato l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza in tema diper l’emergenza Covid. Il primo documento ha ottenuto 24 sì 78 no e 48 astenuti: il secondo 131 sì, 3 no e 16 astenuti. L'articolo proviene da Italia Sera.

