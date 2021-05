Coprifuoco alle 24 e niente mascherina all’aperto | da quando scatta

(Di giovedì 13 maggio 2021) Nei prossimi giorni di maggio potrebbero arrivare dei cambiamenti con il nuovo decreto. Il calendario delle riaperture, il nuovo orario dele dacade l’obbligo dellaGli ultimi dati dei contagi suggeriscono uno spiraglio di ottimismo per la bella stagione che sta per arrivare. Sul tavolo del Governo c’è da scrivere L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

borghi_claudio : Ma quando settimana prossima salterà il coprifuoco alle 22 qualcuno chiederà scusa per tutte le rotture di palle pe… - Corriere : Milano, la movida ignora il coprifuoco: blitz alle Colonne, lancio di bottiglie contro la polizia - matteorenzi : Le riaperture sono dovere morale e priorità economica. Prima togliamo il coprifuoco meglio è. Il virus non diventa… - IvanAngius : RT @Libero_official: #Coprifuoco alle 13 dal 17 maggio e riaperture a tappeto, la mozione del #centrodestra unito: ecco le richieste sul ta… - Fabio16345691 : RT @lefrasidiosho: #coprifuoco alle undici o a mezzanotte? -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco alle

...maggioranza ha presentato al Senato un ordine del giorno nel quale chiede di superare il... Sono invece 201 le vittime in un giorno, in calo rispetto262 di ieri. Sono 1.893 i pazienti ...Le vaccinazioni sono aperte dalle ore 18/20, a seconda del punto vaccinale, fino24. La app ...il punto di somministrazione e il rientro nella propria abitazione durante le ore del. Per ...Il Governo apre al pressing delle Regioni per cambiare i criteri che decidono i colori; in caso di miglioramento potranno essere aboliti ...Nonostante le speranze di alcuni erano alte, il coprifuoco rimane sempre fissato alle ore 22. Nessun spostamento o cancellazione quindi, almeno non questa ...