Coprifuoco alle 23 e riaperture: nuovo decreto dal 24 maggio (Di giovedì 13 maggio 2021) Coprifuoco in avanti, ma solo di un’ora, fino alle 23. E a partire dal 24 maggio, con ristoranti e bar ancora solo all’aperto. Le palestre e le piscine al chiuso non riapriranno prima di inizio giugno. Le feste di matrimonio partiranno forse da metà del mese prossimo, ma soltanto per chi ha il green pass, e cioè un referto di negatività al tampone, di avvenuta guarigione dal Covid o pass vaccinale. Ieri alla Camera il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ribadito l’«approccio graduale commisurato ai dati epidemiologici» e ha chiesto di «ancora un po’ di pazienza». Secondo quanto scrive La Stampa, i due leader del Cts, Silvio Brusaferro e Franco Locatelli, al premier avrebbero fatto questo ragionamento: «È vero, i contagi diminuiscono e la pressione sugli ospedali anche, ma far circolare liberamente il virus negli oltre due terzi ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 13 maggio 2021)in avanti, ma solo di un’ora, fino23. E a partire dal 24, con ristoranti e bar ancora solo all’aperto. Le palestre e le piscine al chiuso non riapriranno prima di inizio giugno. Le feste di matrimonio partiranno forse da metà del mese prossimo, ma soltanto per chi ha il green pass, e cioè un referto di negatività al tampone, di avvenuta guarigione dal Covid o pass vaccinale. Ieri alla Camera il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ribadito l’«approccio graduale commisurato ai dati epidemiologici» e ha chiesto di «ancora un po’ di pazienza». Secondo quanto scrive La Stampa, i due leader del Cts, Silvio Brusaferro e Franco Locatelli, al premier avrebbero fatto questo ragionamento: «È vero, i contagi diminuiscono e la pressione sugli ospedali anche, ma far circolare liberamente il virus negli oltre due terzi ...

