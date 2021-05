Coppa Italia, TIM e Lega Seria A si accordano per la sponsorizzazione della finale (Di giovedì 13 maggio 2021) TIM, partner storico del calcio Italiano, ha siglato con Lega Serie A l'accordo per la sponsorizzazione della finale di Coppa Italia che prenderà la denominazione di TIMVISION Cup. La partnership è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, del Sindaco, Luca Vecchi e degli Amministratori deLegati di TIM e Lega Serie A, rispettivamente, Luigi Gubitosi e Luigi De Siervo. L'accordo prevede la sponsorizzazione della finale tra Atalanta e Juventus che si giocherà il prossimo 19 maggio al Mapei Stadium - Città del ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 maggio 2021) TIM, partner storico del calciono, ha siglato conSerie A l'accordo per ladiche prenderà la denominazione di TIMVISION Cup. La partnership è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia alla presenza del presidenteRegione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, del Sindaco, Luca Vecchi e degli Amministratori deti di TIM eSerie A, rispettivamente, Luigi Gubitosi e Luigi De Siervo. L'accordo prevede latra Atalanta e Juventus che si giocherà il prossimo 19 maggio al Mapei Stadium - Città del ...

