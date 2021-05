Coppa Italia, le regole per il ritorno dei tifosi allo stadio (Di giovedì 13 maggio 2021) App, tamponi e vaccino: la Coppa Italia si prepara a riaccogliere i tifosi allo stadio. Al Mapei Stadium saranno presenti 4300 spettatori Dopo l’apertura del Foro Italico ai tifosi in occasione degli Internazionali di Tennis, anche il calcio Italiano si prepara a riaccogliere sugli spalti i supporter, assenti ormai dallo scorso autunno. L’occasione per rilanciare l’ingresso all’interno degli stadi di un numero ridotto di spettatori, sarà la finale di Coppa Italia, prevista il prossimo 19 maggio al Mapei Stadium. Juventus e Atalanta si sfideranno nel penultimo appuntamento stagionale e potranno farlo con ben 4300 tifosi presenti nell’impianto emiliano. Per poter accedere all’evento, gli ... Leggi su zon (Di giovedì 13 maggio 2021) App, tamponi e vaccino: lasi prepara a riaccogliere i. Al Mapei Stadium saranno presenti 4300 spettatori Dopo l’apertura del Foro Italico aiin occasione degli Internazionali di Tennis, anche il calciono si prepara a riaccogliere sugli spalti i supporter, assenti ormai dscorso autunno. L’occasione per rilanciare l’ingresso all’interno degli stadi di un numero ridotto di spettatori, sarà la finale di, prevista il prossimo 19 maggio al Mapei Stadium. Juventus e Atalanta si sfideranno nel penultimo appuntamento stagionale e potranno farlo con ben 4300presenti nell’impianto emiliano. Per poter accedere all’evento, gli ...

