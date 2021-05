Coppa Italia, il 20% di pubblico presente alla finale tra Atalanta e Juventus (Di giovedì 13 maggio 2021) La finale di Coppa Italia 2020/2021 non si disputerà a porte chiuse. 4.300 spettatori saranno infatti presenti al Mapei Stadium (20% della capienza dell’impianto) per assistere al match tra Atalanta e Juventus, in programma mercoledì 19 maggio alle ore 21.00. L’accesso spetterà ai vaccinati, ai guariti dal Covid-19 ed a chi si sottoporrà ad un tampone 48 ore prima della finale. “E’ bello vedere che Reggio Emilia sia un punto di riferimento per lo sport Italiano” afferma il sindaco Luca Vecchi. Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini: “Mi auguro che possa essere un primo importante passo. I proventi dei biglietti assegnati alla Regione saranno devoluti agli operatori sanitari in segno di ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) Ladi2020/2021 non si disputerà a porte chiuse. 4.300 spettatori saranno infatti presenti al Mapei Stadium (20% della capienza dell’impianto) per assistere al match tra, in programma mercoledì 19 maggio alle ore 21.00. L’accesso spetterà ai vaccinati, ai guariti dal Covid-19 ed a chi si sottoporrà ad un tampone 48 ore prima della. “E’ bello vedere che Reggio Emilia sia un punto di riferimento per lo sportno” afferma il sindaco Luca Vecchi. Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini: “Mi auguro che possa essere un primo importante passo. I proventi dei biglietti assegnatiRegione saranno devoluti agli operatori sanitari in segno di ...

Advertising

forumJuventus : GdS: 'Rimpianto Dybaldo: come sarebbe finita se Pirlo li avesse avuti entrambi per tutta la stagione? La coppa Ital… - AleAntinelli : Guardiamo la Coppa d’Inghilterra e ogni anno ripetiamo quanto sia unica è bella. Poi riserviamo la Coppa Italia solo a squadre di A e B. - MarcoBellinazzo : Sempre nel solco il 'calcio è del popolo' il Consiglio della @SerieA ha appena deciso il nuovo format della Coppa I… - krudotw : Il 4/4/2017 stravince lui la guerra psicologica con Rudiger, che cerca il contatto continuamente nella gara di rito… - Marylena_88 : RT @sportface2016: #CoppaItalia, il 20% di pubblico presente al #MapeiStadium per la finale #AtalantaJuventus -