Coppa Italia, Atalanta-Juventus: tornano i tifosi per la finale del Mapei Stadium. Le ultime (Di giovedì 13 maggio 2021) Per la finale di Coppa Italia 4300 spettatori accederanno al Mapei Stadium.È ormai ufficiale la decisione da parte della Lega Calcio di far rientrare i tifosi sugli spalti in occasione della sfida tra Juventus e Atalanta. La finale - prevista per il prossimo 19 maggio alle ore 21:00 - sarà infatti aperta al 20% della capienza totale dell'impianto sportivo di Reggio Emilia.Alcune novità anche in merito alle modalità di accesso da parte degli stessi tifosi che - come anche dichiarato dall'amministratore delegato della Lega di Serie A Luigi De Siervo - saranno gestite con il massimo rispetto dei protocolli anti-covid vigenti.Una scelta, che pone le basi per un progressivo ritorno alla normalità anche sugli spalti degli stadi italiani.

