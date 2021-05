Coppa di Germania al Borussia Dortmund: Sancho e Haaland stendono il Lipsia (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Borussia Dortmund vince la Coppa di Germania superando il Lipsia per 4-1: decidono le doppiette di Sancho e Haaland Il Borussia Dortmund ha conquistato la Coppa di Germania superando il Lipsia per 4-1. Decisive le doppiette di Jadon Sancho ed Erling Haaland, che hanno reso inutile il gol del momentaneo 3-1 siglato da Dani Olmo. Rammarico all’Olympiastadion per Julian Nagelsmann. Il manager tedesco ha perso l’occasione di alzare un trofeo con il Lipsia, prima di sedersi sulla panchina del Bayern Monaco. DER POTT GEHT IN DEN POTT! pic.twitter.com/DAiHQBKAQd— POKALSIEGER 2021 (@BVB) May 13, 2021 L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Ilvince ladisuperando ilper 4-1: decidono le doppiette diIlha conquistato ladisuperando ilper 4-1. Decisive le doppiette di Jadoned Erling, che hanno reso inutile il gol del momentaneo 3-1 siglato da Dani Olmo. Rammarico all’Olympiastadion per Julian Nagelsmann. Il manager tedesco ha perso l’occasione di alzare un trofeo con il, prima di sedersi sulla panchina del Bayern Monaco. DER POTT GEHT IN DEN POTT! pic.twitter.com/DAiHQBKAQd— POKALSIEGER 2021 (@BVB) May 13, 2021 L'articolo proviene da ...

