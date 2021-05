(Di giovedì 13 maggio 2021) «I lockdown hanno portato inevitabilmente a ripensare la casa, a prestare attenzione alla qualita? dello spazio in cui viviamo, ristabilendo una nuova e piu? intima connessione con esso», spiega Roberto, Co-Ceo di. Roberto, Co-Ceo diQual e? il ruolo del design in tale scenario? «Da sempre, e? chiamato a interpretare l’evoluzione del vivere contemporaneo con creativita? e concretezza, qualita? e funzionalita?; ancor piu? in questo momento storico, oltre a rispondere alle esigenze dell’individuo, deve definire i tratti di questa inedita sintonia tra le persone e gli spazi». Florida,Che impatto ha avuto la pandemia nella vostra quotidianita?? «Ha solo parzialmente influenzato il nostro bioritmo aziendale. Nel corso dell’ultimo anno abbiamo continuato senza ...

Advertising

ilaryflames : @itsmavrtij hanno mandato sul gruppo questo video oggi, è stata una coincidenza poi vabbè se ci credi o meno poco m… - MacoursD : RT @bettywrong: C’è quello che c’è. Oggi su @Robinson_Rep un testo inedito di #FrancoBattiato, nato da conversazioni con @eugenio_lio e me… - AD_italia : Conversazioni sul futuro dell’abitare. Minotti: nuove connessioni - AD Italia - AD_italia : Conversazioni sul futuro dell’abitare. Jumbo Group: senza tempo - AD Italia - culture_roma : RT @TeatromobileS: Siamo sul sito di Roma Culture! ?????? #cultureRoma #Roma #eureka #Spazio #Tempo #Fisica #Astronomia #Arte #Letteratura #… -

Ultime Notizie dalla rete : Conversazioni sul

ExPartibus

... e riavviare, la musica, mentre un doppio toccosinistro, attiverà l'assistente vocale. Mancano ... Inoltre, sono ottimi alleati per letelefoniche, sempre che non ci sia un grande ...... immagini inquadrate con la fotocamera del 'melafonino', pagine Web evocali. È ... Servizi online per tradurre una pagina Web iPhone Se non vuoi installare nuove apptuo 'melafonino', ...Sai che la polizia kenyota ha delle squadre che eliminano i sospetti prima di essere giudicati da un tribunale? Chi è innocente non ha scampo ...In prova Redmi AirDots 3, gli auricolari wireless che in colorazione rosa piaceranno certamente ad un pubblico femminile.