Contro il pensiero unico ci vuole una nuova filosofia (Di giovedì 13 maggio 2021) Non è una filosofia il problema, ma l’uso che se ne fa. Gli intellettuali della seconda metà del novecento, formatisi nel terreno della filosofia di Karl Marx, non erano realmente legati al popolo (salvo preziose eccezioni), ma furono nella maggior parte dei casi diretta espressione delle classi dominanti, le quali riuscirono a sviluppare e a sedurre i popoli europei con una falsa idea di un’Europa unita, con la quale ottenere il Controllo degli Stati tramite le forze politiche nichiliste della sinistra, che “monumentalizzando” correnti storiche passate, come “l’antifascismo”, inventano a tavolino il problema del “fascismo” e del “razzismo”. Motivo per il quale, ad esempio, a febbraio 2020 non vennero applicate immediate misure di prevenzione, al fine di evitare l’ingresso del virus nel nostro Paese. Ciò che manca è un rinnovamento ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 13 maggio 2021) Non è unail problema, ma l’uso che se ne fa. Gli intellettuali della seconda metà del novecento, formatisi nel terreno delladi Karl Marx, non erano realmente legati al popolo (salvo preziose eccezioni), ma furono nella maggior parte dei casi diretta espressione delle classi dominanti, le quali riuscirono a sviluppare e a sedurre i popoli europei con una falsa idea di un’Europa unita, con la quale ottenere illlo degli Stati tramite le forze politiche nichiliste della sinistra, che “monumentalizzando” correnti storiche passate, come “l’antifascismo”, inventano a tavolino il problema del “fascismo” e del “razzismo”. Motivo per il quale, ad esempio, a febbraio 2020 non vennero applicate immediate misure di prevenzione, al fine di evitare l’ingresso del virus nel nostro Paese. Ciò che manca è un rinnovamento ...

Advertising

LegaSalvini : Licia Ronzulli: 'Odio, minacce e violenza verbale contro chi manifesta il proprio pensiero sono sempre inaccettabi… - LiciaRonzulli : 1/ Odio, minacce e violenza verbale contro chi manifesta il proprio pensiero sono sempre inaccettabili. Solidarietà… - matteosalvinimi : Sì alla lotta contro ogni discriminazione, no alla punizione per legge di idee che non si conformano all’ideologia… - Dfatrade : Oggi finalmente posso essere ancora con voi, dopo che 10 utenti mi hanno fatto bloccare per pensieri contro la legg… - Seoulmate2018 : RT @Flikka10: Forse andrò contro il pensiero di molti ma Eugenia era la mia preferita! E spero vada sul trono! A me Vanessa non ha convinto… -