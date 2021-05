Contributi Artigiani e commercianti 2021: proroga ufficiale al 20 agosto (Di giovedì 13 maggio 2021) Importante novità per la scadenza di maggio del versamento dei Contributi Artigiani e commercianti 2021: l’Inps ha comunicato la proroga ufficiale al 20 agosto dei Contributi che dovevano essere versati entro l’imminente scadenza del 17 maggio. L’Istituto ha ricevuto mandato ufficiale dal Ministero del lavoro, in attesa che venga pubblicato il Decreto per l’esonero dei Contributi per professionisti e lavoratori autonomi. Provvedimento che coinvolgerà appunto anche commercianti e Artigiani. Come Messaggio n° 1911 del 13-05-2021, l’Inps, vista l’imminente scadenza, fissata al 17 maggio 2021, del pagamento della prima rata dei Contributi ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 13 maggio 2021) Importante novità per la scadenza di maggio del versamento dei: l’Inps ha comunicato laal 20deiche dovevano essere versati entro l’imminente scadenza del 17 maggio. L’Istituto ha ricevuto mandatodal Ministero del lavoro, in attesa che venga pubblicato il Decreto per l’esonero deiper professionisti e lavoratori autonomi. Provvedimento che coinvolgerà appunto anche. Come Messaggio n° 1911 del 13-05-, l’Inps, vista l’imminente scadenza, fissata al 17 maggio, del pagamento della prima rata dei...

Advertising

LeggiOggi_it : #Contributi artigiani e commercianti in scadenza il 17 maggio. E' arrivato il rinvio #Inps ad agosto ?? - MProfessionisti : ANNO BIANCO MA NON PER TUTTI I requisiti per l'esonero dei contributi, importi massimi dello sgravio, prossime sca… - GiuPagliuca : RT @FondazioneStudi: ??contributi indebiti Gestione Artigiani e Commercianti ?? La circolare @INPS_it ??chiarisce le istruzioni per ottenere i… - contrattolavoro : Le aliquote contributive 2021 di artigiani e commercianti per i maggiori di 21 anni restano al 24% per gli artigian… - InfoFiscale : Proroga contributi artigiani e commercianti, l'esonero porta al rinvio della scadenza del 16 maggio 2021 -