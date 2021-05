(Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo le prime gare in presenza, svoltesi sabato 7 maggio con gli Esordienti A, gli atletihanno potuto finalmente riprendere le competizioni reali, presso la piscina Scandone di Napoli, verificando la loro condizione in attesaseconda giornata. Bene Samuele Caliendo, Stefano Boniello, Luigi Campese, Petra Colangelo, Valentina Caliendo, Leila Sabella e Martina Iacovella. Per motivi logistici, invece, si sono potute svolgere solo ieri, mercoledi, le premiazioniseconda fase trofeo Fin “Virtual swimming Campania”: leatletesi sono riconfermate ai primi posticlassifica generale in tutte le cinque gare disputate, ...

Advertising

anteprima24 : ** Continuano a brillare le piccole stelle della Vanessa nuoto Smile ** - Roberta_ls18 : RT @Kiaretta92: Una volta ci si sedeva in platea, si apriva il sipario e iniziava la magia. Ora quella magia è spenta, ma gli artisti conti… -

Ultime Notizie dalla rete : Continuano brillare

anteprima24.it

Gli alunni del Liceo 'R. Settimo' sezione Coreutico di Caltanissetta come ogni annonel panorama della danza nazionale ed internazionale, conferendo prestigio ai docenti del liceo. Gli studenti che si sono distinti nell'anno scolastico 2020/2021 sono Bruna Emma ......navi delle ong non sono 'taxi del mare' utili ad attirare le partenze dalla Libia e a far... Ea morire in mare: e qui, come si sa, una stima precisa non c'è e non ci può essere. ...Continua la preparazione di Rafael Nadal per il Roland Garros, suo principale obiettivo di questa stagione. Il tennista iberico ha vinto il titolo a Barcellona qualche settimana fa, ma nei tornei disp ...Il presidente del Cncc fa il punto sulla giornata di protesta delle associazioni dl commercio. E' stata un grande successo, ...