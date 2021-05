Contagi e casi gravi in diminuzione, la prima ‘fotografia’ degli effetti della vaccinazione in Italia (Di giovedì 13 maggio 2021) Lo studio dell’università di Ferrara sull’efficacia dei vaccini: Contagi e casi gravi in calo. E AstraZeneca funziona. ROMA – Uno studio dell’università di Ferrara sull’efficacia dei vaccini sembra dare una prima fotografia sugli effetti delle somministrazioni nel nostro Paese. Le persone prese in esame sono 37mila e l’approfondimento si è concentrato sulla provincia di Pescara. Tra i cittadini analizzati solamente una persona è morta: si tratta di una signora di 96 anni. Ma soprattutto è stata registrata una diminuzione del 95% dei Contagi rispetto ai non vaccinati e, soprattutto, i casi gravi sono diminuiti del 99%. AstraZeneca funziona Lo studio, inoltre, si è soffermato anche su AstraZeneca. “I risultati – ha commentato ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 13 maggio 2021) Lo studio dell’università di Ferrara sull’efficacia dei vaccini:in calo. E AstraZeneca funziona. ROMA – Uno studio dell’università di Ferrara sull’efficacia dei vaccini sembra dare unafotografia suglidelle somministrazioni nel nostro Paese. Le persone prese in esame sono 37mila e l’approfondimento si è concentrato sulla provincia di Pescara. Tra i cittadini analizzati solamente una persona è morta: si tratta di una signora di 96 anni. Ma soprattutto è stata registrata unadel 95% deirispetto ai non vaccinati e, soprattutto, isono diminuiti del 99%. AstraZeneca funziona Lo studio, inoltre, si è soffermato anche su AstraZeneca. “I risultati – ha commentato ...

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus, i primi dati sull'efficacia dei vaccini in Italia: contagi giu' del 95%, casi gravi del 99% - SimoneCosimi : Primi dati sull'efficacia dei vaccini in Italia: contagi giù del 95%, casi gravi del 99% - repubblica : Primi dati sull'efficacia dei vaccini in Italia: contagi giù del 95%, casi gravi del 99% - news_mondo_h24 : Contagi e casi gravi in diminuzione, la prima ‘fotografia’ degli effetti della vaccinazione in Italia - GraziaAmelia : RT @Miti_Vigliero: 8.085 nuovi contagiati su 95.978 casi testati per la prima volta (ormai l'andazzo è questo: mai più superare i 100mila t… -