Consulta: alle 11 la Relazione del presidente Coraggio sull'attività della Corte nel 2020 (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Riunione straordinaria della Corte costituzionale, a palazzo della Consulta. alle 11 il presidente Giancarlo Coraggio presenterà la Relazione sull'attività della Corte Costituzionale nel 2020. Saranno presenti le massime cariche dello Stato. Tra questi, si attendono il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Mario Draghi, quello della Camera Roberto Fico, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro della Giustizia Marta Cartabia. La Riunione straordinaria e la conferenza stampa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Riunione straordinariacostituzionale, a palazzo11 ilGiancarlopresenterà laCostituzionale nel. Saranno presenti le massime cariche dello Stato. Tra questi, si attendono ilRepubblica Sergio Mattarella, ildel Consiglio Mario Draghi, quelloCamera Roberto Fico, ladel Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministroGiustizia Marta Cartabia. La Riunione straordinaria e la conferenza stampa ...

