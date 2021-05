Coni, Norma Gimondi in Giunta. Magoni: «Sport bergamasco protagonista» (Di giovedì 13 maggio 2021) Malagò confermato alla presidenza e Norma Gimondi, figlia del grande campione di ciclismo, Felice Gimondi, eletta nella Giunta. La delegata provinciale Coni Lara Magoni: «Una bella giornata per lo Sport italiano e bergamasco». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 13 maggio 2021) Malagò confermato alla presidenza e, figlia del grande campione di ciclismo, Felice, eletta nella. La delegata provincialeLara: «Una bella giornata per loitaliano e».

Ultime Notizie dalla rete : Coni Norma Norma Gimondi eletta nella giunta nazionale del Coni Sostenuta dalla Federciclismo di cui è vicepresidente, ha centrato il proprio obiettivo ottenendo 37 voti. Il nuovo governo è guidato ancora da Giovanni Malagò,

Marco Di Paola eletto nella Giunta Nazionale del CONI Questa la composizione della Giunta Nazionale del CONI PRESIDENTE CONI Giovanni Malagò (55 voti) ... di cui al massimo 5 per Presidenti Federali): Silvia Salis (Atletica) 46 voti, Norma Gimondi (...

Norma Gimondi eletta nella giunta nazionale del Coni BergamoNews.it Coni, Norma Gimondi in Giunta. Magoni: «Sport bergamasco protagonista» Malagò confermato alla presidenza e Norma Gimondi, figlia del grande campione di ciclismo, Felice Gimondi, eletta nella Giunta. La delegata provinciale Coni Lara Magoni: «Una bella giornata per lo spo ...

Giovanni Copioli eletto Membro della Giunta Nazionale del CONI Questa mattina si sono tenute le elezioni del CONI. Giovanni Malagò è stato confermato Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano per il prossimo quadriennio olimpico (2021-2024); il Presiden ...

