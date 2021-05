Coni, Malagò rieletto presidente. Tennis: da oggi il Foro Italico riapre al pubblico (Di giovedì 13 maggio 2021) Giovanni Malagò è stato rieletto alla testa del Coni oggi 13 maggio. Per lui è il terzo mandato in qualità di presidente del Comitato olimpico nazionale italiano. Il Consiglio Nazionale del Coni ha accolto la sua rielezione, avvenuta a Milano, con un lungo applauso. Il numero uno uscente ha ricevuto 55 voti, 13 voti sono andati a Renato Di Rocco e 1 a Antonella Belluti. Ci sono state infine una scheda bianca e una scheda nulla. “Gli faccio i migliori auguri e ringrazio Di Rocco e Belluti per il contributo che hanno dato. Non solo sono persone di sport, ma è stata una competizione civile e corretta”, le parole di Franco Carraro, che presiede il Consiglio. “Sarà il mio ultimo mandato” “Sarà il mio terzo mandato, sarà anche l’ultimo – ha spiegato Malagò dopo la sua ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 13 maggio 2021) Giovanniè statoalla testa del13 maggio. Per lui è il terzo mandato in qualità didel Comitato olimpico nazionale italiano. Il Consiglio Nazionale delha accolto la sua rielezione, avvenuta a Milano, con un lungo applauso. Il numero uno uscente ha ricevuto 55 voti, 13 voti sono andati a Renato Di Rocco e 1 a Antonella Belluti. Ci sono state infine una scheda bianca e una scheda nulla. “Gli faccio i migliori auguri e ringrazio Di Rocco e Belluti per il contributo che hanno dato. Non solo sono persone di sport, ma è stata una competizione civile e corretta”, le parole di Franco Carraro, che presiede il Consiglio. “Sarà il mio ultimo mandato” “Sarà il mio terzo mandato, sarà anche l’ultimo – ha spiegatodopo la sua ...

Advertising

ADeLaurentiis : Complimenti all'amico Giovanni Malagò trionfalmente rieletto per la terza volta Presidente del CONI. Buon lavoro Giovanni! #ADL - SkySport : ULTIM'ORA CONI GIOVANNI MALAGÒ RIELETTO PRESIDENTE CONI Quorum raggiunto con 38 voti su 72 presenti #SkySport #Coni… - titty_napoli : RT @ADeLaurentiis: Complimenti all'amico Giovanni Malagò trionfalmente rieletto per la terza volta Presidente del CONI. Buon lavoro Giovann… - zazoomblog : Coni Malagò rieletto presidente: “Momento di tempesta ma non mi risparmierò” - #Malagò #rieletto #presidente: - nuotopuntocom : Nuoto•com | Giovanni Malagò rieletto Presidente CONI -

Ultime Notizie dalla rete : Coni Malagò Malagò rieletto alla guida del CONI. Le congratulazioni del presidente Petrucci Giovanni Malagò è stato rieletto presidente del Coni durante il Consiglio Nazionale Elettivo di Milano. Rimarrà in carica fino al 2024. Il presidente Malagò è al suo terzo mandato. Al presidente Malagò vanno ...

Napoli, De Laurentiis: 'Complimenti all'amico Malagò, risultato importante per lo sport' Commenta per primo Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è complimentato tramite il suo profilo Twitter con Giovanni Malagò per la rielezione come Presidente del CONI: 'È stato un risultato importante per dare continuità al mondo dello Sport. Sa intrattenere rapporti fondamentali con le istituzioni nazionali, ...

Il Napoli si aggiunge al cordoglio per la morte di Gianni Mura Forza Napoli Giovanniè stato rieletto presidente deldurante il Consiglio Nazionale Elettivo di Milano. Rimarrà in carica fino al 2024. Il presidenteè al suo terzo mandato. Al presidentevanno ...Commenta per primo Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è complimentato tramite il suo profilo Twitter con Giovanniper la rielezione come Presidente del: 'È stato un risultato importante per dare continuità al mondo dello Sport. Sa intrattenere rapporti fondamentali con le istituzioni nazionali, ...